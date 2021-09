Kõrgharitud kultuuritöötajate miinimumpalk tõuseb 100 euro võrra: muudatus puudutab umbes 1200 inimest

Kokku on kultuuriministeeriumiga seotud asutustes tööl umbkaudu 3900 inimest, kuid miinimumpalga tõusust on puudutatud 1200 töötajat. Jutt käib täistööajaga ametnikest, kel on kas kõrgharidus või kelle amet nõuab spetsiifilisi erialaseid oskusi ning kes töötavad kõnealuse ministeeriumi hallatavates, avalik-õiguslikes institutsioonides või sihtasutustes.