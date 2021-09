Venemaa kommunistlik partei teatas, et ei tunnusta duumavalimiste tulemusi Moskvas

„Riigiduuma liikmete valimisi Moskvas me ei tunnusta. Me arutasime seda enda juures juhtorgani istungil. Esimest korda kogu aja jooksul ei tunnusta me hääletuse tulemusi,” ütles Raškin täna KPRF-i parteiaktiivi ülevenemaalisel virtuaalsel nõupidamisel valimistulemuste üle, vahendab Interfax.