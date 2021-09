Kreml: e-hääletamine tuleb võimalikult kiiresti kasutusele võtta kogu Venemaal

Peskovi sõnul on see väga edukas ja mugav praktika „ja loomulikult tuleb seda täiustada ja maksimaalselt levitada”.

„See on kiire, see on mugav aja kokkuhoiu seisukohalt, osaluse suurendamise seisukohalt de facto, see on mugav suure hulga riiklike vahendite kokkuhoiu seisukohalt,” kiitis Peskov.