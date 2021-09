VIDEO | Varem Reformierakonna poolt põlatud katuserahad ei kao kuskile, ent saavad uue kuue

Ametlikult on tegu riigieelarvest pärit regionaalsete toetustega, mis eraldatakse iga aastal sügisel. Katuserahadeks hakati eraldist kutsuma seetõttu, et algselt oligi siiraks plaaniks näiteks koolimajade katuseid parandada. Kui aga vaadata olukorda, on see pigem läinud ikkagi ka näiteks erakonnaga seotud organisatsioonide toetuseks.

Mullu jättis Reformierakond neljandat aastat jutti rahapaja puutumata. Kaja Kallas saatis toona isegi teiste fraktsioonide esimeestele pöördumise ettepanekuga eraldada katuserahad tervisekriisiks ja laste vaimse tervise hüvanguks.

Reformierakond veab nüüd valitsust, Kallas on peaminister. Ta märkis täna Delfile, et arutelud katuserahade teemal olla valitsuses käimas. "See, et riigikogu liikmed saaksid osa raha üle otsustada, mis läheb regioonidesse, kus nad valitud on – see printsiip võiks ju olla," rääkis ta. Kallas selgitas, et probleemkohaks oli Reformierakonna jaoks see, et raha üle otsustamine oli läbipaistmatu ja arusaamatu.

Ta rõhutas vestluse käigus, et võrdne sõnaõigus peaks rahajaotuses olema nii koalitsioonil kui ka opositsioonil. Märksõnaks olla koostöö. Küsimuse peale, kas summat ei võiks kasutada pigem tervisekriisiga võitluseks (Reformierakonna mullune soov), rääkis Kallas, et selleks eraldatakse niigi täiendavalt lisaraha. Ta ütles, et riigikogu poolt on tulnud signaale, et tahetakse ikka oma kodukoha investeeringutesse panustada.

Konkreetset uut korda veel paika pole pandud. Mis võiks olla regionaalsete toetuste suurusjärk – rohkem või vähem kui mullu? "Täna me numbritest ei räägi, peame printsiipides kokku leppima," sõnas Kallas.