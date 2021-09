Tuneesia president kindlustas oma ainuvalitseja positsiooni veelgi

Saiedi käes on olnud pea kogu võim alates 25. juulist, kui ta vallandas peaministri, saatis laiali parlamendi ja võttis endale täidesaatva võimu õigused, viidates põhjenduseks riiklikule hädaolukorrale. Oponendid nimetasid seda võimuhaaramiseks, vahendab Reuters.

Saiedi tegevus on õõnestanud Tuneesia 2011. aasta revolutsiooniga saavutatud demokraatlikke vabadusi.

Aja möödudes on Saied sattunud Tuneesia poliitiliste jõudude ja Lääne doonorite kasvava surve alla. Nõutakse, et Saied nimetaks uue peaministri ja seletaks, kuidas ta kavatseb kriisist väljuda.

Eile teatavaks tehtud sammud lähevad aga juulikuistest veel palju kaugemale. Saied kirjutas ametlikus ajalehes reeglitest, mis muudavad Tuneesia poliitilist süsteemi nii, et president saab pea piiramatu võimu.

Nende reeglite järgi võib president oma dekreediga välja anda „seadusandlikke tekste”, määrata ametisse valitsuse ning määrata kindlaks selle poliitilise kursi ja põhiotsused ilma, et keegi saaks sekkuda.

Saied ei seadnud oma võimuhaaramisele mingit ajalist piiri, vaid ütles, et nimetab komitee, mis hakkab kaasa aitama 2014. aasta põhiseaduses paranduste tegemisele, et luua „tõeline demokraatia, kus inimesed on tõeliselt suveräänsed”.