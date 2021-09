Kuidas finantseerida oma hobisid?

Laenutaotluse saab mugavalt esitada internetis ja lepingu allkirjastada digitaalselt, seejuures on intressitase sarnane või isegi soodsam kui suurpankade konkureerivatel toodetel.

Mida mõtlete hobitehnika all?

Peamiselt räägime registervarast, nagu paadid, jetid, mootorrattad, ATV-d, rollerid jms tehnika, mille soetamine eeldab suuremat alginvesteeringut. Muidugi saab Hobifini kasutada ka auto soetamiseks ja paljud Hobifini kliendid ongi seda teinud.

Aga miks just praegu?

Eesti on jõudnud jõukamate Euroopa riikide hulka ja seda näitab ka hobidega tegelemise buum. Eriti ilmestab seda väikepaatide ja purjekate turul toimuv, kus paate jääb lausa puudugi. Samuti on mootorrataste, hobiautode ja karavanide müük viimastel aastatel mühinal kasvanud. Varem soetati selliseid sõidukeid peamiselt sularaha eest, eriti kasutatud tehnikat. Aga kas see peab nii olema? Me kõik saame maksta spordiklubi liikmeks oleku eest kuutasu. Miks me siis ei peaks saama tasuda muude hobide eest mugavalt, igakuise maksega? Hobifini tunnuslause on „Sinu hobi ühe kuumakse eest“.

Mis muudab Hobifini eriliseks?

Kindlasti räägib Hobifini kasuks täisautomaatne otsustusprotsess ja väga konkurentsivõimeline intressitase. Eriliseks muudab Hobifini see, millistele varaklassidele laenu pakutakse – eelkõige väikepurjekad, jetid, mootorrattad jne. Lisaks lubavad laenutingimused kasutada 10% laenusummast muuks otstarbeks, näiteks paadi puhul mereohutust tagava varustuse või mootorratta puhul tagi, pükste ja kiivri hankimiseks.

Kas Hobifin rahastab ka muid hobisid, näiteks golfi või fotograafiat?

Kuigi fookuses on pakkuda head alternatiivi registrivara ostuks, siis on mõistetav, et see ei kata kõigi inimeste hobisid. Kuna Hobifin soovib pakkuda kõigile midagi, siis on portfellis ka väikelaenu toode. Selle abil saab soetada sobiliku varustuse, et tegeleda golfi, fotograafia, lohesurfi, jahinduse, kalastuse ja kõige muuga. Väikelaenu eesmärk on katta kõik muud hobid, millega inimesed tegeleda soovivad.