Boris Johnson ütles ÜRO peaassembleel, et inimkond on jõudmas kliimamuutuse asjus pöördepunkti

Johnson hoiatas, et ülemaailmne temperatuuri tõus on juba vältimatu, aga ta kutsus teisi riigijuhte pühenduma suurte muudatuste tegemisele, et edasist soojenemist takistada, vahendab BBC News.

Riigid peavad Johnsoni sõnul võtma vastutuse hävingu eest, mida nad tekitavad mitte ainult planeedile, vaid ka iseendale.

„Inimkonnal on aeg täiskasvanuks saada,” ütles Johnson.

Johnsoni sõnul on aeg kuulata ka teadlaste hoiatusi. „Vaadake koroonat, kui te tahate näidet selle kohta, et süngetel teadlastel on õigus olnud.”

Novembrikuise tippkohtumise tooni paika pannes ütles Johnson, et riigid peavad aastakümne lõpuks tegema olulisi muudatusi, kui maailm tahab temperatuuri edasist tõusu ära hoida.

„Ma usun kirglikult, et me suudame seda teha, võttes omale kohustusi neljas valdkonnas: kivisüsi, autod, raha ja puud,” ütles Johnson.

Johnson kiitis Hiina juhti Xi Jinpingi hiljutise lubaduse eest lõpetada uute kivisöeelektrijaamade ehitamine välismaal. Samas kutsus Johnson Hiinat, mis toodab 28% maailma kasvuhoonegaasidest, minema kaugemale ja lõpetama kivisöe kasutamise ka riigisiseselt. Johnsoni sõnul on Suurbritannia tõestus, et seda saab teha.

Suurbritannia kasutas viis aastat tagasi kivisütt 25% oma elektrienergia tootmiseks, nüüd vaid 2%. Kivisöeenergia peaks Johnsoni sõnul täielikult kaduma 2024. aastaks.

Johnson ütles ka, et ei näe konflikti roheliikumise ja kapitalismi vahel. „Koroonapandeemia kogu kogemus on see, et probleemi lahendamine käib teaduse ja innovatsiooni, läbimurrete ja investeeringute kaudu, mille muudavad võimalikuks kapitalism ja vabad turud.”

„Meil on olemas rohelise tööstusrevolutsiooni tööriistad, aga aega on meeleheitlikult vähe,” lisas Johnson.