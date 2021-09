Tallinna volikogu andis üheskoos sisse Tallinna abilinnapea Eha Võrgu umbusaldamise. Michal: uue koalitsiooni jõujooni siit veel ei paista

Umbusaldusavaldus Eha Võrgu vastu

Eelnõule alla kirjutanud Tallinna Linnavolikogu liikmed ei pea kohaseks Eha Võrgu jätkamist Tallinna abilinnapeana ning avaldavad talle umbusaldust pidevate korruptsiooniprobleemide kordumise eest ainuvõimul oleva Keskerakonna juhtimisel.



Juhtimisprobleemid, linnavara vilets valvamine, kaotsiminek ja süsteemne läbipõimumine Tallinna ainuvõimu puhul on reaalsus. Oleme selle eest eelmisele linnapeale nelja erakonna poolt umbusaldust avaldanud. Toona andsime signaali, et Tallinna asjaajamine on vigane ning vanaviisi jätkata enam ei saa.



Toonasele Tallinna linnapeale süsteemsete juhtimisprobleemide eest esitatud umbusaldusest möödub varsti üle kolme aasta. Kahjuks annavad regulaarsusega ilmuvad korduvad sündmused alust arvata, et eelviidatud probleemid linna juhtimises ei ole kuhugi kadunud.



Nüüd on avalikkuse ette on jõudnud taaskordne võimalik korruptsioonijuhtum, kuhu on mässitud Keskerakond ja Tallinna linnavalitsus. Prokuratuur on selles esitanud Tallinna abilinnapea Eha Võrgule kahtlustuse selles, et ta on andnud Keskerakonnale tehtud annetuse kriminaaluurimises teadvalt valeütlusi.



Tõsi, Eha Võrgu suhtes algatatud kriminaaluurimine on alles algusjärgus ning kedagi ei tohi käsitleda kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. Leiame, et kuni täpsemate asjaolude selgumiseni peaks Eha Võrk Tallinna linnavalitsuse liikmena tegevuse peatama.



Rõhutame, et tegemist ei ole vaid Eha Võrgu personaalküsimusega, pigem korduva ja süsteemse probleemiga Tallinna juhtimises ehk retsidiivsusega probleemidega korduvusel. Rahastamisjuhtum, milles kahtlused külvatud ning mille kohta päritud on samuti ainuvõimuga tugevalt seotud, ning kahtlused on ootustest Tallinna linnavalitsuse soosingule.



See käik indikeerib korduvat probleemi – Tallinna maksumaksja vara ning mandaat aetakse tihti sassi ainuvõimu kasudega. Eha Võrgu kabineti pole politseil esimene kord läbi vaadata, sama juhtus hiljuti ka linnapea kabinetis, kahtluses, mis puudutas Keskerakonna võtmeisikuid ja loodetavat linnavalitsuse soosingut vastuteenena.



Lootsime, et linnavalitsus on varasematest juhtumitest õppinud ning kahtlustuse saanud abilinnapea jääb kuni täpsemate asjaolude selgumiseni tööst kõrvale. Andsime selleks võimaluse, oodates enne umbusalduse esitamist. Tänaseks seda paraku juhtunud ei ole. Seetõttu oleme sunnitud avaldama abilinnapea Eha Võrgule umbusaldust, et anda põhimõtteline sõnum – ainuvõim pole osa lahendusest, vaid probleem Tallinna linnakodanike vara kaitsel.



Eha Võrk ei ole ka oma valdkonna juhtimises täitnud tallinlaste ootusi. Näiteks ootab Tallinnalt endiselt tuhandeid inimesi eluaset, mida linn on neile lubanud, kuid pole seda lubadust ning seadusest tulenevat kohustust asjakohaselt täitnud.