Harvanähtav üksmeel: Reform, EKRE, Isamaa ja sotsid algatavad üheskoos Tallinna abilinnapea Eha Võrgu umbusaldamise

"Ootasime mitu nädalat, et Keskerakond tooks abilinnapea tule alt välja ja märkaks probleemi. Valeütluste kahtlus on orgaaniliselt seotud ainuvõimu tuumikuga. Nii ei jää meile muud võimalust rahvaesindajatena, kui anda signaal, et linnakodanikud väärivad paremat," ütleb Michal.

Isamaa fraktsiooni esimehe Olle Koopi sõnul tammub Tallinn korruptsioonivastases võitluses paigal. „Järjest päevavalgele tulevad korruptsioonijuhtumid ning pidevad linnajuhtidele esitatavad kahtlustused näitavad, et Tallinna linnajuhtimises ei ole midagi muutunud. Kahetsusväärne, et linnapea Mihhail Kõlvart ega abilinnapea Eha Võrk antud juhtumi eest vastutust ei võta. Seetõttu ei jää opositsioonil muud üle, kui seista ühiselt ausa linnajuhtimise eest ning abilinnapead umbusaldada,“ ütles Koop.

EKRE fraktsiooni esimees Mart Kallas toob välja, et kuna Keskkriminaalpolitsei poolt Eha Võrgule valeütluste andmise eest esitatud kahtlustused on tõsised, peaks abilinnapea volikogult saadud volitused peatama kuni uurimise lõpuni ja asjaolude selgumiseni. "Tänaseks on selgunud, et abilinnapea Eha Võrk ise seda teha ei soovi, seetõttu ühineb EKRE fraktsioon umbusaldusega. Kui Eha Võrk ei suuda ise eetilist otsust vastu võtta, siis peab opositsioon talle appi tulema," sõnab Kallas.