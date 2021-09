USA ravimiamet kiitis heaks kolmandad vaktsiinidoosid eakatele ja riskigruppidele

See tähendab, et tõhustusdoosile on õigus kümnetel miljonitel ameeriklastel, vahendab BBC News.

Siiski peavad tõhustusdoosi heaks kiitma veel ka Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskused (CDC). CDC sõltumatud ekspertkomisjonid on kohtunud eile ja teevad seda ka täna ning oodatakse, et need toetavad seda sammu kiiresti, teatas USA meedia. Nende komisjonide otsused sisaldavad ka seda, kes täpselt kuuluvad riskigruppi ja millised eesliini töötajad peaksid kolmanda doosi saama.

FDA teatas, et tõhustusdoosi saajate nimekirjas peaksid olema tervishoiutöötajad, õpetajad, toidukaupadega tegelejad ning kodutute varjupaikade ja vanglate töötajad.

FDA samm on võit president Joe Bideni jaoks, kes on lubanud, et tõhustusdoosid on kättesaadavad alates sellest kuust, kui need saavad FDA ja CDC heakskiidu.

Esialgu kehtib otsus ainult nende ameeriklaste kohta, kes on saanud Pfizeri/BioNTechi vaktsiini. Moderna ja Johnson & Johnsoni vaktsiini saanud peavad ootama eraldi otsust.