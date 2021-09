Kuulirahe alla sattunud Ukraina presidendi abi: oli jubedavõitu

„Ma ei mõista põhjuseid. Sõitsime ja äkki kõlasid lasud. Haavati autojuhti, aga autojuht on tubli ja ei peatunud. Me kiirendasime. Oli jubedavõitu. Ma helistasin kohe politseisse ja siseministrile,” rääkis Šefir, vahendab UNIAN.

Šefir nimetas valeuudisteks mõnedes meediakanalites kõlanud versioone, et rünnak võis olla seotud erimeelsustega presidendi meeskonnas. Šefir arvab, et rünnak oli mõeldud võimude hirmutamiseks.

„Ma olen juba kuulnud mitmeid idiootlikke versioone. Mingeid konflikte meeskonnas ei ole. Need on kõik valeuudised. Meie meeskond on sõbralik ja ühtne. Ma arvan, et rünnak pandi toime eesmärgiga hirmutada kõrgemat ešeloni ja võime,” ütles Šefir.