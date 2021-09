Sotsiaaldemokraatide paigaldatud kogukonna toidukapp valmistab juba inimestele muret: "Teeme ruumi haigustele."

Juulis paigaldasid Tallinnas sotsiaaldemokraadid Soo tänavale kogukonna toidukapi. Tollal ütles Tallinna linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid, et sinna saavad inimesed jätta toiduaineid, mida neil vaja ei ole. Nii pidi kapp vähendama toidu raiskamist. "Teeme ruumi uutele mõtetele ja inimestele!" kirjutas Kaljulaid Twitteris.

Nüüd, üle kahe kuu hiljem, postitas üks murelik Twitteri kasutaja pildi mustast ja hooldamata kapist pealkirjaga "Teeme ruumi haigustele." Selle peale leidis teine kasutaja, et kapi paigaldamine oli reklaamitrikk.

Õpikunäide sellest, kuidas tehti ilusti kampaania pilte ja lubadusi, aga jätkusuutlikus on juba teiste mure. Probleem ei ole kapis (Tartus toimivad toidujagamiskapid hästi), vaid paigaldajas. https://t.co/twKOfjRWXg

Tallinnas kandideeriv sotsiaaldemokraat Natalie Mets vastas Delfile, et ka nemad märkasid sotsiaalmeedias, et keegi on kapil sildi ära kiskunud ja riiulid ümber ajanud. "Käime külmkappi igapäevaselt kontrollimas, lapid ja puhastusvahendid kaasas. Kui vaja, siis puhastame riiuleid," ütles ta.