VIDEO | Tanel Kiik: viime vaktsineerimise probleemsemate piirkondade valimispunktidesse

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik rääkis Delfile, et vaktsineerimise korraldajad plaanivad tekitada vähem vaktsineeritud piirkondade valimisjaoskondadesse vaktsineerimispunktid. "Selleks, et need inimesed, kes pole veel vaktsineerimiseni jõudnud, saaksid kaks käiku ühitada," ütles Kiik.

"Tihti on need jaoskonnad ju siseruumid, kuhu on võimalik tekitada vaktsineerimise alad," lisas Kiik. "Aga loomulikult on need kaks tegevust (valimine ja vaktsineerimine – toim) lahus."