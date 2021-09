FOTOD | Kiievi oblastis avati tuli Ukraina presidendi abi auto pihta

Ukraina siseministeerium kinnitas, et juhtum leidis aset kella 10 ajal hommikul Lisnõkõ asula juures Kiievi-Svjatošõnskõi rajoonis, vahendab UNIAN.

Ukraina väljaande Vesti teatel on autojuht 1963. aastal sündinud Oleksandr Ivanko. Ta sai kolm kuulihaava ja viidi Feofanija haiglasse. Meditsiinitöötajate sõnul tema elu hetkel ohus ei ole.

Venedõktova sõnul on rünnak väljakutse Ukraina korrakaitsesüsteemile.

„Kindlaks tegemata isikud tegid esialgsetel andmetel automaatrelvast kaliibriga 7,62 umbes 10 lasku. Selle tagajärjel sai haavata autojuht, kes on nüüd haiglasse viidud. Sündmuskohale sõitsin koos politsei ja prokuratuuri juhtkonnaga ka mina. Töötab uurimis- ja operatiivgrupp. Alustatud on menetlust esialgse kvalifikatsiooniga kahe või enama isiku mõrvakatse (kriminaalkoodeksi paragrahv 115),” ütles Venedõktova.

„...See oli Hodossivka ja Lisnõkõ vahel. Tähendab tema kodust väljasõidul, metsast. Tulistati automaatrelvast. Tundub, et on 10... kuuliauku. Ja siis autojuht sõitis suure kiirusega, peatus alles Megamarketi juures, kust ta juba haiglasse viidi,” rääkis Arahhamia.

Ukraina ülemraada liige Jevgen Ševtšenko ütles ajakirjanikele, et Šefiri autojuht on raskes seisundis haiglas.

„David Arahhamia rääkis just Sergi Šefiriga ja leidis kinnitust informatsioon, et toimus rünnak. Autojuht viidi Feofanija haiglasse. Käib juurdlus... Šefiriga on kõik korras, ta oli autos,” ütles Ševtšenko.