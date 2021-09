Kadai: kõrge vaktsineeritusprotsent ei peaks olema eesmärk omaette

Märksa olulisem on tema sõnul jälgida, et riskigrupid saaks vaktsineeritud, vahendab ERR "Vikerhommiku" intervjuud. Teda üllatas, kui palju inimesi on Eestis soostunud ennast vaktsineerima. Enda sõnul kartis ta, et huvi äralangemine tuleb varem.

Kadai sõnul pole vaktsineerimise puhul oluline üksnes kvantiteet, vaid ka see, kes on vaktsineeritud. Kuna teatud elanikkonna gruppides, eelkõige vanemaealiste seas on nakatumisel tõsisemad tagajärjed, omab suuremat mõju see, kui suudetakse ära vaktsineerida suurem osa riskigrupist.

"Ma ei seaks eesmärgiks omaette vaktsineerimise protsenti üles saada," rõhutas Kadai. "Me võime kõik noored inimesed ära vaktsineerida, aga kui riskigrupp jääb vaktsineerimata, siis me saame täna eeldada, et see haigus ära ei kao, see haigus jõuab riskigrupini varem või hiljem."

Ühest vastust probleemile, miks osa inimesi vaktsineerimise vajalikkust ei mõista, Kadai sõnul pole ning sama probleem esineb ka mujal maailmas. Oma osa on selles käitumispsühholoogias, üldises ühiskonna küpsuses, ajaloolises taustas, loetles ta.