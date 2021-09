FOTOD | Erirongil kulus Tallinnast Vilniusesse sõitmiseks 12 tundi

Erirong Tallinnast läbi Riia Vilniusesse sõitis läbi Balti riikide Euroopa raudteepäeva puhul, vahendab Leedu Delfi.

Leedu raudteefirma Lietuvos Geležinkeliai peadirektor Mantas Bartuška ütles, et viimati sõitis rong sellisel liinil 30 aastat tagasi ja reisid lõpetati nõudluse puudumise tõttu.

„Ja nüüd pandi see rong sõitma üheks korraks. Seni ei ole me selliseid ronge sõitma pannud turupotentsiaali ebapiisavuse tõttu. Kas tõesti tahavad inimesed sõita 10 tundi rongiga, kui on lennukid ja autod?” märkis Bartuška.

Bartuška sõnul annab Rail Baltica 2026. aastal uued võimalused.

„Siis saab nelja tunniga kohale. Tõsi, võib-olla proovime mõned reisid ka enne seda teha,” ütles Bartuška.

Leedu transpordi- ja kommunikatsiooniminister Marius Skuodis märkis, et rongi tõttu peavad Balti riigid lahendama hulgaliselt formaalsusi.

„Ma loodan, et Rail Balticaga on lihtsam. Isegi selle rongiga... Ma ei osanud arvatagi, et tuleb nii palju bürokraatlikke takistusi. Oli vaja palju poliitilisi samme. Mitte ainult Balti riikide ministrite, vaid ka EL-i ametnike omi, et see rong saaks väljuda,” ütles Skuodis.

Vilniuse linnapea Remigijus Šimašius ütles, et just Leedu pealinna elanikud peaksid Rail Balticast kõige rohkem kasu saama.

„Tuleb nõustuda sellega, et Tallinnast Varssavisse palju reisijaid sõitma ei hakka. Enamik jääb ikka lendama. Aga sidemed Vilniuse ja Tallinna vahel on piisavalt tihedad ning Vilniuse ja Varssavi vahel samuti. Ma ei kahtle, et vilniuslased moodustavad suure osa Rail Baltica reisijatest,” ütles Šimašius.

Rong väljus Tallinnast hommikul kell 8.49. Poolas toodetud rongi maksimaalne kiirus on 140 kilomeetrit tunnis.

„Täna oli maksimaalne kiirus 120 kilomeetrit tunnis. Meil oli 150 istekohta,” ütles Bartuška.

Rong peatus Tartus, Läti piiril ja edasi Riias.

„Rail Baltica lubab arendada kiirust kuni 250 kilomeetrit tunnis. Seda on kaks korda rohkem kui selle rongi kiirus,” ütles Bartuška.