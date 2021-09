Kas sinust võiks saada järgmine Üllar Lanno? Vaata, mida oodatakse uuelt terviseameti peadirektorilt

Lanno teatas ametist tagasiastumisest 6. septembril. Ta märkis, et on ametis veel kaks nädalat ning seejärel võtab ta töökohustused ajutiselt üle Mari-Anne Härma. Hetkel ongi Härma Lanno kohustusi täitma asunud, kuid siiski pole see püsiv lahendus, sest ametikohale otsitakse inimest viieks järgnevaks aastaks.