Permi ülikooli tulistajal amputeeriti osa jalast ja ta on äärmiselt raskes seisundis

„Tänaseks päevaks on 43 kannatanut, neist 12 inimest on Permi linna kolmes statsionaaris. Raskes seisundis on ainult üks, see on tulistaja. Ta on äärmiselt raskes seisundis. Eile õhtul viidi läbi osa jalasääre amputeerimine. Seisund on ebastabiilne, äärmiselt raske. Kõik ülejäänud 11 inimest on statsionaaris rahuldavas seisundis. Samuti on rahuldavas seisundis ambulatoorsel ravil olijad,” ütles Kruten.