Erdoğan ütles ÜRO peaassambleel, et Türgi ei tunnusta Krimmi kuulumist Venemaa koosseisu

„Me omistame tähtsust Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse kaitsele, sealhulgas Krimmi, mille annekteerimist me ei tunnusta,” ütles Erdoğan, vahendab Interfax.

Varem teatas Türgi välisministeerium, et Krimmis toimunud Vene riigiduuma valimiste tulemustel ei ole Ankara jaoks juriidilist kehtivust.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles eile, et Venemaa jaoks ei ole see vastuvõetav ja Moskva loodab, et Ankara seisukoht ajapikku muutub.