Reitingud: EKRE murdmas esiparteiks, vahe Reformierakonnaga kahanes väga väikeseks

Reformierakonna toetus langes nädalaga 1,5%. Viis nädalat kestnud languse jooksul on peaministripartei kaotanud toetusest 5,4 protsendipunkti. See tähendab, et Reformierakonna toetus on nüüd madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas.