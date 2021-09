Paljud rentnikud on T1-s sundseisus ning mõned neist on keskusest põgenenud isegi öösel . Selgub, et keskuse juhatus üritab kaotsi läinud rendiraha tagasi teenida rendilepingust kinnipidajate arvelt. Vaata videost, kuidas kommenteerivad oma seisu keskuses kõige trööstitumasse seisu jäänud teise ja kolmanda korruse poeomanikud-töötajad.