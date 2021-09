Viroloog Andres Merits: Eesti ei saa koroonaviiruse ja gripi kõrvutamist endale veel lubada

Norra terviseameti abidirektor Geir Bukholm ütles ajalehele VG, et Norra on jõudnud tänu kõrgele vaktsineerituse tasemele olukorda, kus koroonaviiruse laine on riigile sama ohtlik kui hooajaline gripilaine. Kuivõrd Norras on 82 protsenti täisealistest juba täielikult vaktsineeritud, ei pea Bukholm ka tõenäoliseks, et koroonaviiruse patsiendid sel talvel enam haiglaid üle koormama hakkavad.

Viroloog ja teadusnõukoja liige Andres Merits tõdes Delfile, et Eesti veel nii pea sellist hoiakut võtta ei saa.