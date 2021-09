EKRE saadikud väidetavast koostööst radikaalidega: ei tea, ei ole midagi sellist

Enamk neist väitis, et nad kas ei ole teemaga kursis või püüdsid näidata sõnadevahetust Mart Helme ja MTÜ juhi Sergei Tõdõjakovi vahel millegi muuna, kui kohtumise salvestuses nähtav tegelikkus.

Meenutuseks katkend transkriptsioonist EKRE ja ühingu kohtumiselt, mille avalikustas Õhtuleht. Sergei Tõdõjakov: "Teeme siis koostööd?" Mart Helme: "Jah."

"Ma ei ole juures olnud, ma ei tea kohtumistest midagi," vastas Kert Kingo. Tema sõnul pole ta lugenud artikleid, mis teemat avavad. Küsimuse peale, kas koostöö selliste vaadetega organisatsiooniga on taunitav, vastab ta: "Me ei saa ju niimoodi oletuslikult rääkida. Saame rääkida siis, kui asi on faktiliselt tõestatud."

Ajakirjanik juhib seejärel tähelepanu, et organisatsiooni iseloomu on meedias juba avatud, kasutades salvestusi-jäädvustusi MTÜ Eesti Vanemad sisevestlustest.