Kliimamuutus on taastumatu energia abil loodud moodsa elu kõrvalsaadus. Foto: Rauno Volmar

R. Heinbergi raamatust “POWER: Limits and Prospects for Human Survival” koorub välja mõte, et puutumata looduse kahanemist põhjustav inimtegevus ja loodusvarade üleekspluateerimisega jätkamine tähendab inimeste jaoks lisaks ökoloogilisele kollapsile ka ühiskonna kokkuvarisemist, kirjutab keskkonnateadlikkuse edendaja Jaak-Kristian Sutt.