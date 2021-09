Soome valitsus esitas parlamendile koroonapassi kasutusele võtu eelnõu

Kiuru märkis, et Soome riiki sisenemise piirangute kohta liigub palju valeinformatsiooni. Soome piirangud on Kiuru sõnul oma ranguselt Euroopa keskmisel tasemel.

Praegu ei pea Soome reisija Soomes koroonatesti tegema minema, kui tal on täieliku vaktsineerimise või kuni kuus kuud tagasi läbi põetud haiguse tõend. Muul juhul on testimine kohustuslik.

Sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi kavatsus riiki sisenemise piiranguid pikendada on aga vastumeelt Tervise ja Heaolu Instituudile (THL), mille juht Mika Salminen on seda meelt, et piirangute pikendamine ei ole enam otstarbekas. Salmineni sõnul ei levi koroonaviirus enam endisel viisil, kui on saavutatud 80-protsendine vaktsineeritus.