Briti politsei süüdistab Salisbury mürgitamises ka kolmandat venelast

Mürgirünnaku tagajärjel suri kohalik naine Dawn Sturgess ja tugeva mürgituse sai ka üks politseinik, vahendab BBC News.

Briti politsei on kinnitanud, et usutakse, et kahtlusalused kuulusid Venemaa sõjaväeluure GRU mõrvameeskonda.

Julgeolekuallikad usuvad, et Sergejev tegutses operatsiooni kohapealse juhina ja oli GRU meeskonna kõige kõrgetasemelisem liige.

Sergejevit on seostatud ka muu varjatud tegevusega üle Euroopa.

Kuigi Briti prokuratuur on andnud loa süüdistuse esitamiseks, ei saa kahtlusalusele ametlikku süüdistust esitada enne, kui ta on kinni peetud.

GRU arvatav mõrvameeskond saabus Suurbritanniasse 2018. aasta 2. märtsil.

Kaks meest, kes esinesid nimede Aleksandr Petrov ja Ruslan Boširov all, saabusid pärastlõunal Londoni Gatwicki lennuväljale. Briti politsei kinnitas nüüd esimest korda, et nende tegelikud nimed on Anatoli Tšepiga ja Aleksandr Miškin.

Kolmas mees, Deniss Sergejev, kes reisis Sergei Fedotovi nime all, saabus Londoni Heathrow’ lennuväljale samal päeval kohaliku aja järgi kell 11.

Tšepiga ja Miškin sõitsid pühapäeval, 4. märtsil Salisburysse, et väidetavalt määrida GRU endise ohvitseri Skripali koduukse lingile närvimürki Novitšok.

Skripali ja tema tütre Julia tervis halvenes järsult, samuti tabas haigushoog politseinik Nick Baileyt.

Sergejev jäi Londonisse, kuni lahkus lennukiga Moskvasse kell 13.45, olles viimasel hetkel plaane muutnud. Ülejäänud kaks venelast lahkusid kell 22.30 startinud lennuga.

Briti politsei sõnul on neil nüüd tõendeid, et mehed tegutsesid meeskonnana ja et kõik kolm kohtusid nädalavahetuse jooksul mitmel korral Londonis. Mõnikord siseruumides ja mõnikord vabas õhus.

Sergejevi isiku ja rolli on varem avaldanud uuriva ajakirjanduse grupp Bellingcat.

Tšepiga ja Miškin esinesid 2018. aastal Vene televisioonis ja väitsid, et käisid Salisburys turistidena katedraali vaatamas.

Tšepiga ja Miškini hotellitoast leiti Novitšoki jälgi. Sergejevi omast mitte.