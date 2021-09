Tanel Kiik: COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosidega alustame oktoobris

Vaktsineerimise prioriteetne sihtrühm on endiselt veel vaktsineerimata inimesed, kuid riik ootab ka Euroopa ravimiameti hinnangut tõhustusdooside müügiloa taotlustele.

„Eestis on kaitsesüstimisel prioriteet veel vaktsineerimata inimesed ja nende hulgas eriti vanemaealised, kes kõige suurema tõenäosusega võivad nakatumisel haigestuda raskelt ja vajada haiglaravi,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Praeguseks oleme alustanud ka kolmandate dooside pakkumist – arsti otsusel saavad COVID-19 vaktsiini lisadoose nõrgenenud immuunsusega inimesed. Samuti oleme vastava müügiloa saamisel valmis kohe pakkuma mRNA vaktsiinidega tõhustusdoose, pidades silmas ennekõike kõrgemas nakkusriskis tervishoiutöötajaid ning hooldekodude elanikke ja töötajaid, kellel on vaktsineerimiskuuri lõpetamisest kõige enam aega möödas.“

Eksperdid soovitavad eristada kolmandate dooside puhul lisadoose ja tõhustusdoose. Lisadoosi vajavad vaktsineerimiskuuri lõpetamiseks tõsise immuunpuudulikkusega inimesed, kellel ei teki kahe doosiga (Jansseni vaktsiini puhul ühe doosiga) vaktsineerimise järel piisavat kaitset, nt elundsiirdamisega haiged või pahaloomuliste kasvajatega inimesed, kes on immuunsupresseerival ravil. Tõhustusdoosi võivad teatud ajaperioodi möödudes vajada kõik vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed.

„Oleme teinud vajalikke ettevalmistusi, et alustada tõhustusdooside pakkumisega niipea, kui selleks tekib võimalus ja vajadus. Kaardistatud on erinevad stsenaariumid ja sihtrühmad, Euroopa Liidu tasandil sõlmitud eelostulepingud vaktsiinitootjate Pfizer/BioNTechi ja Modernaga, valmis on vajalikud IT-lahendused kolme doosiga vaktsineeritud inimestele COVID-i tõendi väljastamiseks,“ ütles sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Heidi Alasepp. „Koostöös valitsuse COVID-19 teadusnõukoja ja immunoprofülaktika ekspertkomisjoniga jälgime tõhustusdooside kohta lisanduvaid teadusandmeid. Samuti ootame Euroopa ravimiameti hinnangut Pfizer/BioNTechi tõhustusdoosi müügiloa taotlusele, mis peaks tulema oktoobri alguses.“