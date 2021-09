Mailis Reps: loomulikult tuleb saadikupuutumatus ära võtta

Kui pettunud te olete Keskerakonna tähtpoliitikutes, näiteks Jaanus Karilaius ja Tanel Kiiges, kes teatasid hiljuti, et te ei kandideeri kohalikel valimistel ja et võtame teilt saadikupuutumatuse ära?

Mis puudutab saadikupuutumatust, siis see on väga kummaline asi. Kui võiks minu tagasihoidliku arvamuse öelda, siis selle võiks seadusest välja võtta. Ma saan aru, kust see tuli – 1920–1930ndate aastate loogikast –, aga täna ei ole ühtegi erandit.

See on tegelikult kummaline, sest saadikupuutumatust peavad riigikogu liikmed oma isikliku häälega otsustama olukorras, kus neil ei ole veel mitte mingit infot. Mitte mingit, kaasa arvatud minul, keda tänasest süüdistatakse sajas surmapatus. Mul ei ole täistoimikut, sellepärast et täistoimik esitatakse kohtule. Enne nad ei saa kohtule esitada, kui saadikupuutumatus ära võetakse.

Nii et sellise kummalise etapi sa pead läbima, kusjuures alati see läbitakse ja see on tegelikult formaalsus. Nii et noh, seda tegelikult tõesti ei ole vaja. Loomulikult tuleb saadikupuutumatus ära võtta, sest muidu sa ei jõua kohtusse...

Äkki saate ise loobuda sellest?

Ei. Kahjuks on ikkagi peamine hääletus, seal ei ole sellist süsteemi.

Kas ajate hääli kokku, et ei tulekski seda äravõtmist?

Ei, ei! Nalja teete?