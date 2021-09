Hävitavat vulkaanipurset turistidele maha müüa tahtvat Hispaania ministrit süüdistatakse kaastunde puudumises

„Kõige tähtsam asi praegu on sellest puudutatud turistide ning nende, kes reisivad saarele täna või nädala jooksul, julgustamine,” ütles Maroto raadiojaamale Canal Sur. „Me anname informatsiooni, et turistid saaksid saarele reisida ja olla tunnistajaks millelegi nende jaoks kahtlemata enneolematule. See informatsioon annab turistidele teada, et saar on avatud ja ka seda, kas nende on hotell on sellest puudutatud, et nad saaksid peatuda mujal ja nautida oma puhkust. Me võime ka võtta sellest viimast atraktsioonina, nii et paljud turistid, kes tahavad nautida seda, mida loodus on La Palmale toonud, saaksid seda lähinädalatel ja -kuudel teha.”