Kanada parlamendivalimiste tulemusel moodustab uue vähemusvalitsuse ilmselt taas Justin Trudeau

„Te saadate meid tagasi tööle selge mandaadiga viia Kanada sellest pandeemiast läbi helgematesse päevadesse eespool. Mu sõbrad, see on just see, mida me oleme valmis tegema,” ütles Trudeau Montréalis oma toetajatele. „Me oleme täna näinud, et miljonid kanadalased valisid progressiivse plaani. Mõned on rääkinud lõhest, aga see ei ole see, mida mina näen. See ei ole see, mida ma olen neil viimastel nädalatel üle maa näinud.”