USA avab viimaks piirid, ent üksnes vaktsineeritutele

Alates novembrist lubatakse välismaalastel USA-sse lennata tingimusel, et nad on nii täielikult vaktsineeritud kui ka nõus andma koroonaproovi.

Valge Maja Covid-19 koordinaator Jeff Zients teatas esmaspäeval reeglite leevendamisest rääkides, et "uus süsteem põhineb pigem üksikisikutel kui riigipõhisel lähenemisel, seega on see kindlam valik."

"Tähtsaim on see, et USA-sse lendavad välismaalased peavad olema täielikult vaktsineeritud," selgitas ta.

2020. aasta alguses kehtestas USA esialgu piirangud Hiinast pärit reisijatele, ent hiljem laienesid need ka teistele riikidele. Tänaseni ei saa USAsse siseneda enamik välisriikide kodanikke, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Ühendkuningriigis ja paljudes teistes Euroopa riikides, Hiinas, Indias, Lõuna-Aafrikas, Iraanis ja Brasiilias.

Uute reeglite kohaselt peavad välisriikide kodanikud juba enne lendu tõendama enda vaktsineeritust, saama kolme päeva jooksul pärast reisi negatiivse COVID-19 testi tulemuse ja esitama oma kontaktandmed - see-eest karantiini jääma ei pea.

Ametnikud ütlesid, et uues korras on mõningaid erandeid, sealhulgas lastele, kes ei ole vaktsineerimiseks sobivas vanuses.

Jääb esialgu ebaselgeks, kas uued reeglid kehtivad ainult USAs heakskiidetud vaktsiinide kohta. Zients ütles, et selle osas peab otsuse tegema USA haiguste kontrolli- ja tõrjekeskus (CDC).

Valge Maja allikas ütles BBC-le, et on jätkuvalt küsimus, kas inimesi, kes on vaktsineeritud AstraZeneca vaktsiiniga - millel ei ole kasutusluba USA-s -, loetakse täielikult vaktsineerituteks.

Ameeriklased, kes pole täielikult vaktsineeritud, saavad endiselt riiki siseneda, kuid neil tuleb end nii enne USA-sse naasmist kui ka pärast kodumaale jõudmist testida.

Zients märkis, et poliitika jõustub novembri alguses, kuid ei öelnud täpset kuupäeva.

Uued reeglid ei kehti maismaapiiride kohta.