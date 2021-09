Alar Karis: ühiskond on polariseerunud. Ega siin muu ei aita, kui rääkimine

Tuleb tegelema hakata, ühiskond on polariseerunud ja mitte ainult meil, tundub, et see on ajastu märk. Aga ega siin muu ei aita, kui, kui suhelda, rääkida, kuidas sina asjadest aru saad, argumenteerida. Et ei saa jätta lihtsalt - et nii on. Ma arvan, et on võimalik ümber veenda ka neid inimesi, kes võib-olla mõtlevad täna - no ma ei taha öelda valesti, aga nad mõtlevad asjadele viisil, mis ei ole teaduslikult põhjendatud, ei ole argumenteeritud. See on pikk töö ja ma arvan, et kõik presidendid on seda ühel või teisel moel teinud, aga aga ajad on praegu natuke teistsugused.