Uuring näitab, et Pfizeri vaktsiin sobib lastele. Irja Lutsar: Eestis on seda veel vara planeerida

Kas nüüd ka Eestis hakatakse juba planeerima vaktsineerimist 5-11-aastaste laste seas? Irja Lutsar ütles Delfile, et sellele on vara mõelda. "Enne peame ära ootama, et ravimifirma edastaks oma uuringu tulemused Euroopa ravimiametile," selgitas ta. "Kui Euroopa ravimiamet on tehtud uuringutega rahul, siis saame alles edasi vaadata, et mis ja kuidas."