Kreml: toimunud valimised olid konkurentsitihedad, avatud ja ausad

„Presidendi jaoks oli ja on kindlasti peamine toimunud valimiste konkurents, avatus ja ausus. Selles plaanis me hindame toimunud valimisprotsessi loomulikult väga ja väga positiivselt,” ütles Peskov täna ajakirjanikele, vahendab Interfax.

„Aga me näeme, et valijate peamine eelistus on Ühtne Venemaa, valitsev erakond. Selles plaanis näitab see järjekordselt toimunud valimiste konkurentsitihedust,” lausus Peskov.