VIDEO | Kanaaride vulkaani laavavool liigub mere suunas, inimesed ohus ei ole

Laava voolab La Palma saarel mere poole kiirusega 700 meetrit tunnis, teatas Kanaari saarte vulkanoloogiainstituut, vahendab Associated Press.

Torres ütles raadiojaamale SER, et laaval on kaks voolusängi läbi peamiselt asustamata piirkondade. Uudisteagentuuri Europa Press teatel on hävinud umbes sada maja.

„Me ei oota rohkem purskeid,” ütles Torres, lisades, et liiklus piirkonnas on häiritud. „On märkimisväärne materiaalne kahju. Me loodame, et inimesed viga ei saa.”

Võimude teatel rohkem evakueerimisi ette näha ei ole.

„Laava ei nõua ilmselt elusid, aga see hävitab kõik, millega kokku puutub,” ütles Kanaari saarte vulkanoloogiainstituudi teaduslik koordinaator Nemesio Pérez.

Laava voolas alguses Los Llanos de Aridane linnakesse, mis asub vulkaani lähedal. Linnapea Noelia García ütles, et inimesed on evakueeritud majadest kuni rannikuni.

Täna peaks õnnetuspiirkonda külastama Hispaania peaminister Pedro Sánchez, kes jättis ära sõidu New Yorki ÜRO peaassambleele.

85 000 elanikuga La Palma on üks kaheksast vulkaanilisest saarest Kanaaride saarestikus.

Hispaania riikliku geoloogiainstituudi seismoloogiaosakonna juhataja Itahiza Domínguez ütles, et on liiga vara öelda, kui kaua vulkaani tegutsemine kestab, aga varem on need kestnud nädalaid või isegi kuid.