Permi tulistamise eest võttis sotsiaalmeedias vastutuse Timur B.

Noormees kirjutas, et kavandas tulistamist pikka aega ja raha relvade soetamiseks kogus 10. klassis õppides. Jahirelvad õnnestus tal enda sõnul soetada tänavu märtsis, vahendab Argumentõ i Faktõ.

Relva omandamiseks vajalikku psühhiaatri tõendit Timur B. esimesel katsel ei saanud. Psühhiaater ütles, et ei usalda tema vastuseid.

„Uuesti vastuvõtule sattudes kuulsin ma järgmist: „Ma vaatasin märkmeid ja nendes on kirjutatud, et ma ei usalda teie vastuseid,” pärast mida tegi ta mulle ettepaneku minna tasulise psühhiaatri juurde,” kirjutas tudeng.

Kahtlusalune kirjutas, et kavatses alguses korraldada tulistamise koolis, aga hiljem otsustas, et kool oli tema jaoks liiga ebameeldiv koht, et sinna naasta. Siis otsustas Timur B. rünnata ülikoolis.