IKEA võlub töötajaid vabadusega valida ise oma karjäär

Tema sõnul tähendab see ka seda, et IKEA soodustab liikuvust ametikohtade vahel. See võimaldab arendada erinevaid oskusi erinevates osakondades ja erinevatel ametikohtadel. „Iga IKEA töötaja saab areneda praegusel ametikohal, võtta endale uusi kohustusi, muuta töövaldkonda, osakonda või asuda tööle täiesti teise IKEA ettevõttesse. IKEA poed asuvad nii Baltikumis kui ka üle maailma, mis võimaldab meie töötajatel teha karjääri piirkondlikult või rahvusvaheliselt. See tähendab, et saate tööle asuda isegi mõnes teises riigis – Rootsist Jaapanini,“ selgitas Litvinov. Ta lisas, et IKEA võimaldab ka töötajatel vigu teha ja neist õppida.