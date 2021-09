VIDEO | Venemaal Permi ülikoolis toimus tulistamine, hukkus kaheksa inimest

Kahtlusaluse isik on uurimiskomitee teatel kindlaks tehtud. Uurimiskomitee teatas, et tudeng avas ülikooli ühe korpuse territooriumil tule ümbritsevate inimeste pihta, vahendab Interfax.

Venemaa tervishoiuministeerium teatas, et Permi haiglatesse on paigutatud seitse inimest, kellest üks on raskes seisundis. Veel neljale inimesele anti abi kohapeal.