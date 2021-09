Prantsusmaa kaitseminister tühistas AUKUS-e tüli tõttu kohtumise Briti kolleegiga

Pariis on pahane, sest Austraalia sõlmis AUKUS-e kokkuleppe tuumaallveelaevade ehitamiseks, taganedes seejuures olulisest lepingust Prantsusmaaga, vahendab BBC News.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson teatas, et Prantsusmaal ei ole AUKUS-e kokkuleppe juures millegi üle muretseda.

Parly sel nädalal Londonis kavas olnud kohtumine Wallace’iga on aga tühistatud.

AUKUS-e kokkulepet peetakse püüdeks astuda vastu Hiina mõjule vaidlusalusel Lõuna-Hiina merel. See tegi aga lõpu 37 miljardi dollari suurusele tehingule, mis sõlmiti 2016. aastal ja mis nägi ette, et Prantsusmaa ehitab Austraaliale 12 diiselektrilist allveelaeva.

Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Drian on nimetanud juhtunut noalöögiks selga, mis on liitlaste ja partnerite vahel vastuvõetamatu käitumine.

Pretsedenditu sammuna liitlaste vahel käskis Prantsusmaa president Emmanuel Macron kutsuda tagasi Prantsusmaa suursaadikud Washingtonis ja Canberras.

Johnson ütles New Yorki ÜRO peaassamblee istungile sõites, et Prantsusmaa ei peaks selle alliansi pärast muretsema ja kinnitas, et Suurbritannia ja Prantsusmaa suhted on „väljajuurimatud”.

„Meie armastus Prantsusmaa vastu on väljajuurimatu,” ütles Johnson. „AUKUS ei ole mingil viisil mõeldud nullsummana, see ei ole mõeldud olema välistav. See ei ole miski, mille pärast keegi muretsema peaks, ja eriti meie prantsuse sõbrad.”

Johnsoniga reisib koos värske välisministri Liz Trussiga, kes kaitses AUKUS-t eile ajalehes Sunday Telegraph avaldatud artiklis.

Otsust Prantsusmaaga sõlmitud kokkuleppest taganeda kaitses ka Austraalia. Peaminister Scott Morrison tõrjus süüdistusi, et Austraalia valetas, ja ütles, et Prantsusmaa oleks pidanud teadma, et Austraalia on valmis lepingust taganema.