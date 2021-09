Ühtne Venemaa kaotas esialgsetel andmetel viiendiku oma toetusest

Kui loetud olid pooled häältest, oli Ühtse Venemaa toetus föderaalvalimisringkonnas 46%. Kuigi see on selge võit ja paremuselt järgmine tulemus on kommunistide 21%, jääb Ühtse Venemaa häältesaak alla 2016. aasta valimiste omale. Siis toetas Ühtset Venemaad ametlike tulemuste järgi 54% valimas käinutest, vahendab Reuters.