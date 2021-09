Ühtse Venemaa esimees Medvedev pärast valimisi erakonna staapi ei ilmunud, tulemata jäid ka Šoigu ja Lavrov

Medvedevi osalusel oli Ühtse Venemaa keskkontoris Moskvas plaanis üritus alates kella 21-st. Tegemist on Medvedevi jaoks traditsioonilise üritusega pärast erinevaid valimisi, mis pole alates sellise formaadi tekkimisest seni veel kunagi ära jäänud, vahendab RBK.

Ühtse Venemaa esindajad selgitasid ajakirjanikele, et kõik viidi üle teise kohta – erakonna ühiskondliku toetuse staapi. Medvedevi kohalolu ei olnud seal aga üldse plaanis ja vastavalt sellele ta sinna ka ei ilmunud. Hiljem selgitas Ühtse Venemaa peanõukogu sekretär Andrei Turtšak, et Medvedev haigestus ja tal on tugev köha.