Uuemõisas põrutas purjus juht oma masinaga teisele sõidukile otsa: kolm inimest viidi tervisekontrolli

"Täna kell 11.39 teatati, et Uuemõisa alevikus oli Tallinna maantee 76 juures liiklusõnnetus. Esialgse informatsiooni kohaselt peatus ülekäiguraja juures sõiduauto Toyota ning seisvale masinale sõitis tagant otsa sõiduauto Volkswagen," vahendab PPA Twitteris.

"Kui eelmisel õhtul on olnud pidu, kus inimene on tarvitanud alkoholi, peab enne sõiduki juhtima asumist olema kindel enda kainuses. Südapäeval kriminaalses joobes sõitev autojuht on näide täielikust vastutustundetusest, tema teo üksikasjad selguvad kriminaalmenetluse käigus," kritiseerib PPA kõneisik.