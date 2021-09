Mart Helme koostööst Kremli-meelse MTÜga: mis on selles tekstis kriminaalset?

Täna pärastlõunal jäid nii Mart kui Martin Helme Delfile tabamatuks, küll kommenteerisid nad MTÜ esindajatega kohtumist oma Tre raadio jutusaates „Räägime asjast”.

Helmede sõnutsi on „süvariik” algatanud nende pihta „laimukampaania”.

„Mis on selles tekstis (kohtumise transkriptsioonis -toim) Kremliga käelöömine või Kremli kasuks töötamine? Juttu on seal põhiliselt koroonatotalitarismist. Inimesed muretsevad selle pärast. Inimesed muretsevad sundvaktsineerimise, nende õiguste jalge alla tallamise pärast,” rääkis Mart Helme. „Mis on selles kriminaalset? Mis on selles Kremliga käelöömist?”

„Vahet ei ole, ükskõik, mida sa ka ei tee. Kui see ei ole kooskõlas liberaalse agendaga, liberaalse frondi eesmärkidega, siis on see kõik Kremli käsilaseks olemine,” leidis selle peale Martin Helme. „Ja seda juttu räägitakse ja räägitakse ja räägitakse. Aga päris tühja nad seda juttu ka ei räägi. Küllap nad räägivad seda sellepärast, et neil ei ole mitte midagi muud öelda.”

Täpsemalt ei soostunud Helmed teemat kommenteerima, selle asemel võtsid nad arutelu alla seltskonnameedia kajastuse sellest, et EKRE nimekirjas kandideerib tänavu „üks noor, kena naisterahvas, kes postitab endast pilte OnlyFansis”. Helmede hinnangul püüti selle looga erakonda mustata. „Meil ei ole piinlik ja me ei võta seda plõksimist ka tõsiselt,” leidis Martin Helme. Mart Helme järeldas omalt poolt, et „süvariik on pannud kõik oma otsingumootorid käima”.

MTÜ Eesti Vanemad esindaja keeldus Delfile täna pärastlõunal EKREga tehtava koostöö teemal kommentaare jagamast, küll aga ütles ta, et väited, nagu nende liikumine oleks mingil moel „antisemiitlik“, on „täielik jama ja vale“.

Õhtuleht kirjutas kolmapäeval, et MTÜ juhi Sergei Tõdõjakovi sõnul pakkusid nemad EKREle koostööd ja erakond pakkus neile vastutasuks meediatuge ning infovahetust. Ühtlasi lubati hakata koguma infot vaktsineerimise tüsistuste kohta.