Poksilegend Manny Pacquiao kandideerib Filipiinide presidendiks

Ametisolev president Rodrigo Duterte ei saa uueks ametiajaks enam kandideerida, aga valitseva partei seast on rühm poliitikuid esitanud ta asepresidendikandidaadiks. Kriitikute sõnul on tegemist katsega jääda faktiliselt võimule.

Presidendikandidaadiks pakkusid Duterte liitlased Christopher "Bong" Gole, aga viimane ütles, et ei soovi praeguse presidendi järeltulijaks saada, vahendab BBC. See võib tähendada, et presidendikandidaadiks saab hoopis Duterte tütar.