Euroopa Liit valmistub juba järgmiseks pandeemiaks ning ostab suures koguses gripivaktsiini

Euroopa ravimiamet on paljudele pandeemilise gripi vaktsiinile oma heakskiidu juba andnud. See tähendab, et kuigi need vaktsiinid tuleks reaalse pandeemia põhjustava gripiga kohandada, saaks protsess toimuda palju kiiremini, kui näiteks COVID-19 vaktsiini puhul. EL-i poolelt saab teema eest vastutama hiljuti loodud tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutus HERA, kirjutab Politico.eu.