CIA hoiatus vahetult enne 10 süütu inimese hukkumist Kabulis: piirkonnas on lapsed

USA luure keskagentuur (CIA) oli hoiatanud Kabulis palju ohvreid põhjustanud drooni väljatulistamise eel, et rünnakuobjekti vahetus läheduses on tsiviilisikuid, sealhulgas lapsi. Paraku jäi vihje napilt hiljaks.

Kui Ahmadit nähti autosse veekanistreid laadimas, kahtlustasid ameeriklased, et tegemist võib olla lõhkeainega. Pärast droonirünnakut tõid USA esindajad välja, et kuna plahvatusi toimus kaks, pidi sihtmärgi juures ka lõhkeainet olema. Hiljem on selgunud, et tõenäolisemalt oli tegemist tsiviilkäibes kasutatava propaaniga.