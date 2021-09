Sünoptik: tuleval nädalal ähvardab Estonia hukupaigas tormiks pöörata

Uurimislaev RS SENTINEL alustas laupäeva õhtul Hollandist Eemshaveni sadamast teekonda parvlaeva hukupaigani ja peaks sinna jõudma kahe päevaga ehk siis esmaspäeva õhtuks. „Täna ja homme on seal kindlasti veel tuuline - puhub kirdetuul 15 kuni 17 meetrit sekundis. Teisipäeva öösel aga see tasapisi vaibub ja päev tuleb juba üsna nõrga tuulega, mis puhub valdavalt põhjakaarest,” ütles sünoptik.

Tõsisemat tuult ei ole oodata ka kolmapäeva hommikul ega päeval, kuid vastu õhtut pöördub see lõunasse ja kagusse ning hakkab järkjärgult taas tugevnema. „Ja siis kuni nädala lõpuni läheb mere mõistes ikka päris tormiseks ära,” tunnistas Sild.

Ilmateenistuse ekspert rõhutas, et tegemist on siiski veel esialgse prognoosiga, mis võib nädala jooksul muutuda. Tema sõnul kogub tuul neljapäeval tuure juurde ja paisub reedel tormiks. „20 meetrit sekundis on siis täiesti reaalne,” märkis Sild. „Tuulisem on ka mandril – puhanguti võib olla 14 kuni 15 meetrit sekundis.”

Olulist sadu uue nädala alguses oodata ei ole, üksnes esmaspäeva päeval võib sadada nõrka vihma. „Aga teisipäeval suuremat midagi ei ole ja ka kolmapäev paistab sajuta,” sõnas Sild. „Aga kui see lohk hakkab siin kolmapäeva õhtul lähenema, siis sellega kaasneb kindlasti mingit sadu. Vihma on oodata nii neljapäeva öösel kui päeval, kuigi esialgu paistab, et need sajud väga intensiivsed siiski ei ole. Tõsisem sadu paistab seega samuti saabuvat alles reedel, kui koos aktiivse madalrõhkkonnaga jõuab piirkonda ka tugevam tuul.”

Õhutemperatuuris erilisi muutusi uuel nädalal oodata ei ole ja see jääb päeval 10 kraadi ümbrusse. Öösiti on mandril jahe, aga kuna merevesi on veel soe, siis seal pigem alla 7 kraadi temperatuur ei lange. Unustada ei maksa siiski tuulekülma, mis teeb olemise kindlasti jahedamaks, tunnistas sünoptik.