FOTOD | Tänužest teaduspõhisele meditsiinile: Šoti klubis avati Alexander Flemingi büst

Tänavu möödub Šoti bioloog ja farmakoloog Sir Alexander Flemingi sünnist 140 aastat. "Flemingi tähtsust maailma ajaloos on raske ülehinnata, antibiootikum penitsilliini avastajana on ta päästnud sadu miljoneid inimelusid ning praegusel koroonakriisist räsitud ühiskonnal on enamgi kui põhjust tõsiselt mõelda tema loodule ja tööle, seda sügava tänutundega," kirjeldas klubi oma valikut.