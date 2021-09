Esimene koolipäev Afganistani keskkoolides algas ilma neidudeta

Taliban teavitas Afganistani elanikke keskkoolide taasavamisest, ent naissoost õpilasi selles ei mainitud: "Kõik meesõpetajad ja -õpilased peaksid jätkama tegevust oma vastavates õppeasutustes." Üks kohalik neiu ütles BBC-le, et on olukorrast löödud: "Praegu paistab kõik väga tumedana." Et enamik koole olid niikuinii ainult ühesoolise õpilaskonnaga, on naiste hariduse väljasuretamine selle võrra lihtsam.

"Ma olen oma tuleviku pärast väga mures," ütles BBC-le koolitüdruk, kes oli lootnud täiskasvanuna juristiks saada. Ta lisas: "Ärkan iga päev ja küsin endalt, kas ma olen üldse elus. Kas peaksin jääma koju ja ootama, kuni keegi koputab uksele ja palub mul endaga abielluda? Kas see ongi naiseks olemise eesmärk?"

Tüdruku isa lausus: "Minu ema oli kirjaoskamatu ning mu isa kiusas teda pidevalt ning kutsus teda idioodiks. Ma ei tahtnud, et minu tütar lõpetaks nagu mu ema."

Üks 16-aastane neiu ütles: "Tahtsin saada arstiks! Nüüd on see unistus kustunud. Ma ei usu, et nad meid enam tagasi kooli lubavad. Isegi, kui koolid tehakse jälle lahti, ei tahaks nad, et naised hariduse saavad."

Reedel pani Taliban kinni ka erinevate naisi puudutavate küsimustega tegeleva ministeeriumi. Selle asemel tegutseb nüüd asutus, mis on tuntud rangete usupõhiste reeglite jõustamise poolest. Amet haldas n-ö moraalipolitseid, mis tegeles šariaadikorra maksmapanemisega.

BBC märgib, et need on vaid kõige hiljutisemad sammud, mis näitavad, et 1990. aastate karm Taliban on tagasi ning et ulatuslikumast moderniseerumisest rääkida ei saa.