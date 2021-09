FOTOD | Keeleseaduse rikkumine? Narvas vurab ringi EKRE kaubik üksnes venekeelsete loosungitega

Väärteoteate saatis keeleametile jurist ja aktivist Jevgeni Krishtafovitsh. Valge-sinine kaubik on kaetud EKRE logo ja loosungitega nagu „Выбирай EKRE“ (vali EKRE), „Голосуй за EKRE“ (hääleta EKRE poolt) ja „Важен каждый голос“ (iga hääl loeb).

"Avalikku kohta poliitilise agitatsiooni eesmärgil paigaldatud välireklaam peab [keeleseaduse kohaselt] olema eestikeelne," kirjutas Krishtafovitsh ühismeedias. "Ma loodan, et keeleamet kutsub keeleseaduse rikkujad korrale."

EKRE Narva osakonna esindaja ütles aga täna Õhtulehele, et nemad ei ole seadust rikkunud. „Eraisik võib teha, mida tahab. See ei ole poliitika,“ kommenteeris viimane. "Me ei ole käitunud ei teadlikult ega tahtmatult, aga teinud seda selleks, et olla nähtav. Me oleme täitnud kõiki kehtivaid seadusnõudeid."

Keeleamet vaeb asja uuel nädalal

Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk ütles Delfile, et kuna väärteoteade jõudis nendeni alles reedel pärast tööpäeva lõppu, siis menetlust ei ole veel alustatud ja on seega vara öelda, kas tegemist on keeleseadusenõude rikkumisega.

Ta selgitas, et keeleseadus kehtib üksnes avaliku ruumi ja avaliku koha kohta. "Kui tegemist on ühistranspordivahendiga nagu liinibuss, tramm või takso, siis keeleseadusenõue kehtib. Aga kui tegemist on tavapärase, inimese isikliku autoga, siis keeleseadusenõue ei kehti," märkis Tomusk. "Meil tuleb menetluse käigus välja selgitada, millise transpordivahendiga on tegemist, ja siis oskame öelda, kas seadust on rikutud või ei ole."

Tomuski sõnul võib näiteks oma isikliku auto peale kirjutada teksti mis iganes keeles ja sellega ei ole keeleametil midagi teha, sest see ei ole avalik koht. "Aga kui ta on klassifitseeritav avaliku kohana, siis seal keeleseadusenõue kehtib. Antud hetkel ma ei oska lihtsalt täpselt öelda, millega seal tegemist on," tunnistas ta.

Keeleameti juht lisas, et eraldi võib välja tuua ka järelveetavad treilerid, millega on varasemalt probleeme olnud. Olukorras, kus treiler jäetakse avalikku kohta seisma ja see on tuvastatav reklaampinnana, tuleb Tomuski sõnul samuti keeleseadust täita.